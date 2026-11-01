Fenómeno de El Niño alarga la temporada de esquí en Chile

Los esquiadores disfrutan de las pistas del centro de esquí Valle Nevado, en la cordillera de los Andes.

La temporada de esquí en Chile debió terminar hace semanas, pero gracias a nevadas excepcionales vinculadas al fenómeno de El Niño la temporada se alargó.

Esquiadores y turistas aprovechan y visitan Valle Nevado, una de las mayores estaciones de esquí de Sudamérica.

Las tormentas que azotaron el país desde julio, atribuidas a ese evento climático por la Dirección General de Aguas (DGA), dejaron mucha más nieve de lo habitual en la cordillera de los Andes.

En Valle Nevado, la temporada que suele durar de junio a septiembre concluirá ahora el 1 de diciembre, un récord desde su apertura en 1988.

Joshua Muñoz, guía turístico de 29 años, celebra la prolongación de la temporada porque significa más ingresos. "Para mí ha sido maravilloso. Mientras más se alargue, mejor", dice. "Me ha beneficiado al 100%".

A finales de octubre el manto de nieve es en promedio un 55% más alto de lo normal, según un monitoreo que la DGA realizó el lunes en sus 10 estaciones ubicadas entre Coquimbo (norte) y Biobío (centro).

Más de siete metros de nieve cayeron esta temporada en Valle Nevado, según datos que brinda el complejo turístico.

La DGA informó a la AFP que "las reservas de nieve presentan mejores condiciones respecto de períodos previos" por eventos meteorológicos asociados a El Niño.

El fenómeno eleva la temperatura en la superficie del Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en todo el planeta. Científicos de la ONU prevén que este podría ser el más intenso registrado en décadas.