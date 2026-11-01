Tormenta eléctrica en Marcabelí deja más de 20 toros muertos

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios animales muertos a causa de la tormenta

Una tormenta eléctrica registrada la noche del viernes 30 de octubre de 2026 causó una tragedia en una finca en el sector La Palmerita, ubicado en la parroquia El Ingenio del cantón Marcabelí, provincia de El Oro.

Información difundida en redes sociales durante la mañana del sábado 31 de octubre muestran como el impacto de un rayo provocó la muerte de más de 20 toros y dejó a otras con heridas y quemaduras.

Según los reportes locales, durante la noche se percibieron estruendos de gran magnitud a causa de la tormenta eléctrica.

En los videos se puede observar la fuerza de la descarga sobre el terreno, misma que dejó una huella visible en el suelo donde se encontraba reunido el ganado.

De acuerdo con las estimaciones de los propietarios, las pérdidas económicas bordean los 30 000 dólares.

Los afectados han expresado su preocupación ante los riesgos que representan las tormentas eléctricas en la zona alta de la provincia durante la presente temporada invernal.