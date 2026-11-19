Lluvias provocan deslizamiento y afectan la circulación en la vía Alóag-Unión del Toachi
La Prefectura de Pichincha desplegó personal y maquinaria para atender tres puntos afectados por las precipitaciones. En uno de ellos existe circulación vehicular controlada.
Las fuertes lluvias provocaron afectaciones en tres puntos de la vía Alóag-Unión del Toachi este jueves 19 de noviembre de 2026.
Prefectura de Pichincha.
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Actualizado:
19 nov 2026 - 10:19
Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre de 2026 provocaron el taponamiento de alcantarillas y un deslizamiento en la vía Alóag-Unión del Toachi.
La Prefectura de Pichincha informó que las precipitaciones generaron una acumulación de palizada en la carretera, una de las principales conexiones entre la Sierra y la Costa de Ecuador.
¿Cuáles son los tramos afectados?
Según el reporte de la Prefectura de Pichincha, las emergencias se registraron en los siguientes puntos:
- Kilómetro 53: taponamiento de alcantarillas
- Kilómetro 58: taponamiento de alcantarillas
- Kilómetro 59, sector La Esperie: deslizamiento y acumulación de palizada
Desde las 05:00 de este jueves, personal y maquinaria de la institución realizan labores de limpieza para retirar el material acumulado y restablecer la movilidad.
¿Cómo está la circulación en la vía Alóag-Unión del Toachi?
La Prefectura de Pichincha confirmó que en el kilómetro 53 ya existe circulación vehicular controlada, mientras que los kilómetros 58 y 59 serán habilitados conforme avancen los trabajos de limpieza.
La institución no precisó una hora para el restablecimiento total de la circulación vehicular.
Se recomienda a los conductores tomar precauciones y consultar los canales oficiales de la Prefectura de Pichincha antes de viajar.
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