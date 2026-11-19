Las fuertes lluvias provocaron afectaciones en tres puntos de la vía Alóag-Unión del Toachi este jueves 19 de noviembre de 2026.

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre de 2026 provocaron el taponamiento de alcantarillas y un deslizamiento en la vía Alóag-Unión del Toachi.

La Prefectura de Pichincha informó que las precipitaciones generaron una acumulación de palizada en la carretera, una de las principales conexiones entre la Sierra y la Costa de Ecuador.

¿Cuáles son los tramos afectados?

Según el reporte de la Prefectura de Pichincha, las emergencias se registraron en los siguientes puntos:

Kilómetro 53: taponamiento de alcantarillas

Kilómetro 58: taponamiento de alcantarillas

Kilómetro 59, sector La Esperie: deslizamiento y acumulación de palizada

Desde las 05:00 de este jueves, personal y maquinaria de la institución realizan labores de limpieza para retirar el material acumulado y restablecer la movilidad.

¿Cómo está la circulación en la vía Alóag-Unión del Toachi?

La Prefectura de Pichincha confirmó que en el kilómetro 53 ya existe circulación vehicular controlada, mientras que los kilómetros 58 y 59 serán habilitados conforme avancen los trabajos de limpieza.

La institución no precisó una hora para el restablecimiento total de la circulación vehicular.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y consultar los canales oficiales de la Prefectura de Pichincha antes de viajar.