Moscú confirma la cumbre entre Xi, Trump y Putin para el jueves

El Kremlin confirmó que el presidente Vladimir Putin participará el próximo jueves 19 de noviembre de 2026 en una cumbre sin precedentes con sus homólogos chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, al margen de una reunión internacional en China.

El encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, del que se venía especulando desde hace semanas, se llevará a cabo finalmente al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en el sur chino.

"Se ha llegado a un acuerdo para celebrar una reunión trilateral el 19 de noviembre" entre los tres presidentes, declaró este sábado 14 de noviembre el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Pekín no la ha confirmado.

Según la Casa Blanca, la reunión entre los tres líderes permitirá abordar la proliferación nuclear, así como la guerra en el Medio Oriente desencadenada en febrero por los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Según Washington, no se tiene previsto discutir el conflicto en Ucrania. Kiev y sus aliados temen que se llevarán a cabo conversaciones decisivas para su futuro en su ausencia.