Lluvias afectan a 150 familias en Santa Elena: varias viviendas se inundaron
San Antonio registra alrededor de 150 familias afectadas. Una familia de seis integrantes fue trasladada a un alojamiento temporal en Valdivia.
Las precipitaciones intensas provocaron inundaciones en comunidades de la provincia de Santa Elena.
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Actualizado:
05 nov 2026 - 06:15
Las fuertes lluvias registradas la noche del miércoles 4 y madrugada del jueves 5 de noviembre del 2026, en la provincia de Santa Elena dejan alrededor de 150 familias afectadas en la comuna San Antonio.
Las precipitaciones también provocaron inundaciones en viviendas de varias comunidades, según la información reportada por las autoridades de respuesta.
Viviendas inundadas en cuatro comunidades
Los sectores de Valdivia, San Pedro, Barcona y Sinchal reportaron viviendas afectadas por el ingreso de agua.
La emergencia se presenta en medio de las intensas precipitaciones que soporta esta zona de la provincia.
En San Antonio, una familia tuvo que ser evacuada con apoyo de los equipos de respuesta.
La intervención se realizó para trasladar a sus integrantes fuera de la zona afectada por las lluvias.
Habilitan alojamiento temporal en Valdivia
Además, se activó un alojamiento temporal en la comuna Valdivia, donde permanece una familia de seis personas.
Este espacio fue habilitado para recibir a quienes tuvieron que dejar su vivienda debido a las inundaciones.
Las instituciones de respuesta también coordinaron el apoyo de personal militar, bomberos, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y maquinaria para atender las emergencias en Sitio Nuevo, Valdivia y San José.
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