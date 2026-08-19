Condolencias por la muerte de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan

Luto en Ecuador: Autoridades despiden a Michele Sensi-Contugi y su esposa tras tragedia en Kenia

Las banderas lucieron a media asta y autoridades y figuras públicas expresaron sus condolencias tras la muerte del director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, en un accidente de helicóptero en Kenia.

La noticia de la muerte de Michele Sensi-Contugi y su esposa, Stephany Hollihan, generó mensajes de condolencia desde distintas instituciones y figuras públicas de Ecuador.

La pareja falleció este miércoles 19 de agosto en un accidente de helicóptero ocurrido en Kenia.

Desde el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) se expresó pesar por el fallecimiento de Sensi-Contugi, quien se desempeñaba como director general de la institución.

El mensaje destacó su trayectoria, compromiso y calidad humana.

La vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, escribió: "Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada".

"Solo quiero abrazar con todo mi cariño al Presidente, a su familia y, especialmente, a las familias de Michele y Stephany", dijo.

Condolencias desde la Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional también expresó sus condolencias por la muerte de Sensi-Contugi y Hollihan.

La institución extendió su solidaridad a sus familiares y seres queridos ante la pérdida.

Mensaje de Niels Olsen

El expresidente de la Asamblea Nacional Niels Olsen publicó además un mensaje en su cuenta de X.

En él lamentó la muerte de Michele y Stephany y expresó su solidaridad con sus familiares.

Olsen señaló que es difícil encontrar palabras ante una tragedia de estas características y envió un mensaje de apoyo a la familia de la pareja.

En particular, mencionó a Daniel y Lavinia, a quienes acompañó en este momento de duelo.

El mensaje se sumó a las muestras de solidaridad que han surgido tras conocerse el accidente en Kenia.

La tragedia ocurrió cuando el helicóptero turístico en el que viajaban se estrelló cerca del monte Ololokwe.

Diana Atamaint también expresó su pesar

La expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, también publicó un mensaje de condolencias.

En sus redes sociales expresó su solidaridad con los familiares de Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan.

Las muestras de pesar se conocen mientras las autoridades de Kenia investigan las causas del accidente aéreo.

Hasta el momento, no se ha establecido qué provocó la caída del helicóptero que transportaba a la pareja y a otros pasajeros.