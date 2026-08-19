Esto se sabe del accidente aéreo donde murió Michele Sensi-Contugi y Stephany Hollihan

Fallece el empresario Michele Sensi-Contugi y su esposa tras caída de helicóptero

La aeronave se accidentó cerca del monte Ololokwe, en el centro de Kenia. Entre los ocupantes estaban el empresario ecuatoriano Michele Sensi-Contugi, su esposa Stephany Hollihan y cuatro ciudadanos estadounidenses.

Un helicóptero que transportaba turistas se estrelló este miércoles 19 de agosto de 2026 en Kenia y ninguno de sus ocupantes sobrevivió.

Entre las víctimas se encuentran el empresario ecuatoriano Michele Sensi-Contugi y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan.

Footage of the Samburu helicopter crash near Mt. Ololokwe, showing the aftermath of the incident that killed seven tourists.

Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/rIbiGavybg — Wafula 🇰🇪 🇨🇩 🇻🇳 (@IamWafula1) August 19, 2026

El accidente ocurrió cerca de Kirish, a los pies del monte Ololokwe, unos 250 kilómetros al norte de Nairobi, la capital de Kenia.

La aeronave era un Airbus EC-130, con matrícula 5Y-GYM, que había despegado desde la localidad de Loisaba.

La aeronave cayó durante un vuelo turístico

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) informó que el helicóptero se precipitó alrededor de las 09:13, hora local, equivalente a las 06:13 GMT. Medios locales señalaron inicialmente que la aeronave transportaba a siete turistas.

Tras el accidente se observó una columna de humo negro elevándose desde la zona ubicada en la base del monte Ololokwe.

Una fuente citada por medios locales confirmó que no hubo sobrevivientes.

The helicopter crash at Mt. Ololokwe. Sad. pic.twitter.com/o18aA1J5Jp — Boniface Cheruiyot (@cheruiyotbonif1) August 19, 2026

Investigan las causas del accidente

Hasta el momento, no se ha determinado qué provocó la caída del helicóptero. La KCAA informó que se inició una investigación para establecer las circunstancias del accidente.

La Cruz Roja de Kenia también desplegó equipos para atender la emergencia. Las autoridades trabajan en la zona del siniestro para recopilar información y avanzar con las investigaciones.

Una zona turística de Kenia

El monte Ololokwe es considerado una montaña sagrada por el pueblo samburu y alcanza unos 2 000 metros de altura. La zona también es visitada por turistas y cuenta con actividades de senderismo y vuelos panorámicos en helicóptero.

El accidente ocurre meses después de otro siniestro aéreo registrado en marzo en el oeste de Kenia, donde murieron seis personas, entre ellas un miembro del Parlamento.

Las autoridades deberán determinar ahora las causas del nuevo accidente y las circunstancias en las que ocurrió.