Sismo de 5,5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua sin provocar daños

Reporte de un sismo que se sintió en El Salvador.

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió El Salvador, Honduras y Nicaragua sin que se reportaran víctimas ni daños, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y observatorios locales de sismología.

El temblor ocurrió a las 18H30 locales del miércoles 12 de agosto del 2026 y tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután a unos 160 km al sur de la capital salvadoreña, precisó el instituto estadounidense.

El movimiento se produjo a una profundidad de 56,8 km, precisó.

El ministerio de Medio Ambiente salvadoreño indicó en X que el sismo tuvo una magnitud de 5,7 frente a la costa de Usulután y que "no existe amenaza de tsunami para El Salvador".

También se sintió en Honduras y Nicaragua

Las autoridades de protección civil de los tres países no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque provocó temor entre pobladores.

El sismo se registró dos días después de un terremoto de 7,4 en Colombia que deja hasta ahora 265 muertos, unos 3 500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de La Espriella.

Centroamérica suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales.