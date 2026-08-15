Este es el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos tras siniestro

Mauricio Nuñez (der) sufrió un grave siniestro de tránsito en al vía Santo Domingo - Quinindé

El cantante Mauricio Núñez Acurio, integrante del dúo Hermanos Núñez, continúa bajo vigilancia médica especializada luego del siniestro de tránsito ocurrido el pasado 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé.

En ese siniestro también resultaron heridos sus dos hijos María José Núñez Lozada y Mauricio Núñez Lozada y falleció su esposa, Giomara Lozada.

En un comunicado difundido este sábado 15 de agosto, la familia Núñez detalló la evolución de Mauricio y de sus hijos.

Mauricio Núñez fue sometido a una cirugía de cinco horas

De acuerdo con el informe familiar, Mauricio presenta un politraumatismo de alta cinemática, además de trauma torácico cerrado, hemoneumotórax izquierdo y múltiples fracturas costales izquierdas.

El jueves 13 de agosto, el artista fue sometido a un procedimiento quirúrgico integral que se extendió aproximadamente durante cinco horas.

La intervención incluyó una broncoscopia, dos minitoracotomías laterales izquierdas, una osteosíntesis de las costillas con clips de titanio y un bloqueo de los nervios intercostales.

Los médicos también colocaron un drenaje torácico y un drenaje activo tipo Jackson-Pratt para atender las lesiones derivadas del accidente.

Posteriormente, Mauricio fue sometido a una segunda operación, de aproximadamente tres horas, para una cirugía plástica reconstructiva en su pierna izquierda y frente.

Tras estos procedimientos, el músico continúa bajo vigilancia y seguimiento médico, según informó su familia.

Sus hijos también fueron intervenidos

María José Núñez Lozada presenta una herida en el cuero cabelludo y fracturas en ambos miembros inferiores. El viernes 14 de agosto fue sometida a varias cirugías, incluida una intervención por una fractura de fémur en la pierna derecha y otra por lesiones en la pierna izquierda.

El procedimiento también contempló la exploración y limpieza quirúrgica de una herida de aproximadamente 12 centímetros en el cuero cabelludo. La intervención tuvo una duración cercana a cuatro horas y se desarrolló sin complicaciones.

Por su parte, Mauricio Javier Núñez Lozada sufrió un trauma craneoencefálico y heridas en la cabeza. Fue sometido a una cirugía plástica para la exploración y limpieza de las heridas, retiro de cuerpos extraños y reconstrucción de los tejidos afectados.