Este es el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos tras siniestro
Mauricio Núñez permanece bajo vigilancia médica especializada tras siniestro de tránsito. El jueves 13 de agosto se sometió a dos cirugías.
Mauricio Nuñez (der) sufrió un grave siniestro de tránsito en al vía Santo Domingo - Quinindé
Archivo
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Actualizada:
15 ago 2026 - 17:36
El cantante Mauricio Núñez Acurio, integrante del dúo Hermanos Núñez, continúa bajo vigilancia médica especializada luego del siniestro de tránsito ocurrido el pasado 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé.
En ese siniestro también resultaron heridos sus dos hijos María José Núñez Lozada y Mauricio Núñez Lozada y falleció su esposa, Giomara Lozada.
En un comunicado difundido este sábado 15 de agosto, la familia Núñez detalló la evolución de Mauricio y de sus hijos.
Mauricio Núñez fue sometido a una cirugía de cinco horas
De acuerdo con el informe familiar, Mauricio presenta un politraumatismo de alta cinemática, además de trauma torácico cerrado, hemoneumotórax izquierdo y múltiples fracturas costales izquierdas.
El jueves 13 de agosto, el artista fue sometido a un procedimiento quirúrgico integral que se extendió aproximadamente durante cinco horas.
La intervención incluyó una broncoscopia, dos minitoracotomías laterales izquierdas, una osteosíntesis de las costillas con clips de titanio y un bloqueo de los nervios intercostales.
Los médicos también colocaron un drenaje torácico y un drenaje activo tipo Jackson-Pratt para atender las lesiones derivadas del accidente.
Posteriormente, Mauricio fue sometido a una segunda operación, de aproximadamente tres horas, para una cirugía plástica reconstructiva en su pierna izquierda y frente.
Tras estos procedimientos, el músico continúa bajo vigilancia y seguimiento médico, según informó su familia.
Sus hijos también fueron intervenidos
María José Núñez Lozada presenta una herida en el cuero cabelludo y fracturas en ambos miembros inferiores. El viernes 14 de agosto fue sometida a varias cirugías, incluida una intervención por una fractura de fémur en la pierna derecha y otra por lesiones en la pierna izquierda.
El procedimiento también contempló la exploración y limpieza quirúrgica de una herida de aproximadamente 12 centímetros en el cuero cabelludo. La intervención tuvo una duración cercana a cuatro horas y se desarrolló sin complicaciones.
Por su parte, Mauricio Javier Núñez Lozada sufrió un trauma craneoencefálico y heridas en la cabeza. Fue sometido a una cirugía plástica para la exploración y limpieza de las heridas, retiro de cuerpos extraños y reconstrucción de los tejidos afectados.
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