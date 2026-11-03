Tragedia en el Everest: dos helicópteros chocan al aterrizar y muere un turista

Choque de helicópteros en Pheriche, cerca del Everest

Un accidente aéreo en una zona de acceso al monte Everest, en Nepal, dejó un turista extranjero fallecido y varias personas heridas.

Dos helicópteros chocaron durante las maniobras de aterrizaje en un helipuerto de Pheriche, a unos 4 400 metros de altura, este martes 3 de noviembre de 2026.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:10, hora local, en un campo de aterrizaje utilizado por turistas y equipos que visitan la región del Everest.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, las dos aeronaves colisionaron durante las maniobras de aterrizaje. Las causas del siniestro todavía no han sido establecidas.

Un turista indio murió y hay personas heridas

La víctima mortal fue identificada como Vasant Kumar Balaramaramadu, de nacionalidad india.

Entre las personas heridas se encuentra el ciudadano neozelandés Shailesh Krishna Patel.

Los afectados fueron trasladados a un hospital de Katmandú para recibir atención médica.

🇳🇵 | En Pheriche, región del Everest en Nepal, dos helicópteros chocaron al aterrizar; un pasajero extranjero murió y otra persona resultó herida. https://t.co/A2BeDWitY8 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 3, 2026

Las autoridades informaron inicialmente que tres personas resultaron heridas, aunque el reporte también detalló la evacuación hospitalaria de dos pasajeros.

La información sobre la identidad y el estado de salud de todos los afectados está pendiente de ampliación.

Nepal investiga el accidente aéreo

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal abrió una investigación para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer las responsabilidades.

El organismo señaló que las conclusiones permitirán definir las medidas necesarias para evitar accidentes similares.

Pheriche es una localidad ubicada en la región del Everest, a gran altitud y utilizada como punto de apoyo para turistas y expediciones de montaña.