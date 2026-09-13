Fallece una mujer dentro de un avión antes de despegar en el Aeropuerto de Cuenca

Autoridades intervinieron en el aeropuerto tras el fallecimiento de una mujer en un avión.

Minutos de tensión se vivió este domingo 13 de septiembre del 2026 en el Aeropuerto Mariscal La Mar de Cuenca. Una mujer, de 78 años, identificada como Yolanda P., falleció en el interior de una aeronave instantes previos a que el vuelo iniciara sus maniobras de despegue con destino a Quito.

El incidente movilizó de forma inmediata a los equipos de emergencia de la terminal aérea. Según los primeros reportes brindados por el personal médico de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), los socorristas abordaron el avión para brindarle primeros auxilios y soporte vital, pero lamentablemente solo pudieron constatar que la pasajera ya no presentaba signos vitales.

Tras confirmarse el deceso, las autoridades del aeropuerto activaron los protocolos correspondientes y coordinaron la presencia de los organismos competentes. Efectivos de la Policía Nacional y agentes especializados de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) acudieron a la pista para ejecutar las diligencias legales y el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares e informes emitidos por los organismos de socorro en la escena, el deceso de la adulta mayor se habría producido por causas naturales. Sin embargo, las autoridades pertinentes iniciaron los procedimientos de rigor para confirmar las circunstancias exactas que desencadenaron la emergencia médica a bordo.

La situación generó consternación entre los pasajeros que se encontraban a bordo del vuelo y causó modificaciones temporales en la operativa de la terminal azuaya. Una vez concluidas las diligencias policiales y retirado el cuerpo, las actividades y salidas de vuelos en el aeropuerto cuencano retomaron paulatinamente su ritmo habitual.