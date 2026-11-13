Buses alimentadores Cabuyal y Oyacoto modifican su ruta temporalmente por romería a El Quinche

Peregrinación a El Quinche: alimentadores Cabuyal y Oyacoto modifican temporalmente su ruta

Las rutas alimentadoras Cabuyal y Oyacoto, que tienen punto de integración en la terminal Carcelén, modifican su operación por la peregrinación al Santuario de la Virgen de El Quinche.

La modificación se aplicará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre, desde las 18:00. Se prevé que miles de personas participen en esta caminata religiosa.

Según el Municipio de Quito, la ruta alimentadora Oyacoto no cuenta con vías alternas para brindar el servicio de transporte, por lo cual suspenderá su servicio durante el período de tiempo que se efectuará la peregrinación religiosa.

Por otro lado, la ruta alimentadora Cabuyal suspenderá el servicio en 28 paradas. Se implementarán los siguientes desvíos con el propósito de garantizar la continuidad y regularidad del servicio:

Ida: estación terminal Carcelén – Eloy Alfaro – Panamericana Norte – Padre Luis Vaccari – Capitán Giovanni Calles – Efraín Armas y retoma la ruta normal.

estación terminal Carcelén – Eloy Alfaro – Panamericana Norte – Padre Luis Vaccari – Capitán Giovanni Calles – Efraín Armas y retoma la ruta normal. Retorno: ruta normal hasta la Capitán Giovanni Calles – Padre Luis Vaccari – Panamericana Norte – Eloy Alfaro – terminal Carcelén.

¿Qué llevar a la romería de El Quinche?

La primera recomendación es utilizar ropa cómoda, abrigada e impermeable, además de zapatos deportivos o calzado adecuado para caminar largas distancias.

También se aconseja llevar un paraguas o una manta, ante los cambios de clima que pueden presentarse durante el trayecto.

Los peregrinos deben llevar suficiente agua y consumirla durante la caminata para evitar la deshidratación.