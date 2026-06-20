Un bebé fallecido y varios heridos deja un bus volcado al sur de Quito

Un bus se volcó provocando el cierre de vías en Quito

Una alerta que ingresó a través del ECU 911 indicó sobre un bus de la operadora Transportes Vencedores de Pichincha S.A. volcado en el sector de Caupicho, al sur de Quito.

El siniestro, ocurrido el 20 de junio de 2026, aproximadamente a las 11:00, dejó un bebé fallecido y cerca de 10 heridos. Sucedió en las calles Leonidas Dubles y Escalón 2.

De acuerdo con datos preliminares, el hecho se debió a una falla en los frenos del vehículo pesado que trasladaba alrededor de 60 pasajeros.

El accidente provocó el cierre vial

Entidades de rescate y socorro acudieron al lugar a verificar los hecho y brindar atención a los afectados.

Debido a fuerte accidente, personal de Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) procedió a cerrar las calles donde se produjo el siniestro para que las entidades de socorro puedan trabajar.