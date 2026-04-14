Ministra de Energía anuncia dos cortes de luz en Guayas por trabajos en subestaciones

La ministra de Energía anunció que realizarán cortes de luz en Guayas el domingo 19 y el domingo 26 de abril.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, anunció que se realizarán cortes de luz en Guayas los domingos 19 y 26 de abril debido a trabajos de mantenimiento en la subestación eléctrica Dos Cerritos, en Daule.

"Dos Cerritos tiene que ser arreglado dos veces más, dos domingos más, en horarios de cinco a ocho de la mañana”, dijo Manzano este martes 145 de abril del 2025 en un programa radial.

Además, indicó que los trabajos son indispensables en esa subestación para que "no haya tanta cargabilidad" en esa estación.

Manzano mencionó que los cortes de electricidad que se han registrado en distintos puntos del país obedecen a trabajos de mantenimiento y no a una falta de generación eléctrica en el país.

Cuatro nuevas subestaciones en el sistema

Por ello, dijo, se están incluyendo cuatro nuevas subestaciones al sistema eléctrico para evitar que haya problemas de distribución.

Entre las subestaciones que se involucrará está la de Dos Cerritos, una planta que abastece al norte de Guayaquil y los cantones Samborondón, Santa Lucía, Pedro Carbo, entre otros.

Manzano volvió a responsabilizar a CNEL por la falta de comunicación sobre los cortes de luz, que han afectado a la población en medio de una ola de calor con sensaciones térmicas de hasta 40 grados centígrados.