El 25% de atenciones en la red pública de salud de Ecuador son por siniestros de tránsito

El sábado 11 de abril se registró un choque entre dos vehículos en la Autopista General Rumiñahui.

El 25% de las atenciones registradas a enero de 2026 en la red pública de salud de Ecuador se generaron como producto de siniestros de tránsito, según datos del Ministerio de Salud Pública.

La tendencia se mantiene ya que, en el 2025, estas atenciones representaron el 26%, indicó el domingo 12 de abril de 2026 la Coalición Movilidad Segura.

"Lejos de ser un tema que parecería sólo de movilidad, los siniestros viales se han convertido en un problema crítico de salud pública que compromete la sostenibilidad del sistema sanitario nacional y genera un alto costo para el Estado", dijo Gladys Meléndez, vocera de la Coalición.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, la atención de salud a víctimas de siniestros viales en Ecuador implica un costo aproximado de 280 millones de dólares anuales.

De ese total, 201 millones de dólares (70%) corresponden a atención médica -a través de la Red Pública Integral de Salud y la red privada complementaria-, mientras que 61 millones de dólares se destinan a compensaciones, pensiones y transferencias, y 18 millones de dólares a costos administrativos públicos.

La Coalición apunta que la siniestralidad vial sigue mostrando una dimensión alarmante en el país pues, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2025 se registraron 20 346 siniestros viales, que dejaron 17 932 personas lesionadas y 2 354 fallecidas en el lugar del siniestro.

La información levantada para enero de 2026 muestra que la mayor concentración de atenciones médicas y eventos por siniestros viales se registra en Quito (Pichincha), Guayaquil (Guayas), Tungurahua, Chimborazo, El Oro, Sucumbíos, Los Ríos y Azuay.