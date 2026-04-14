Choque múltiple en la vía Cuenca Molleturo deja un muerto

Cinco vehículos están involucrados en un choque múltiple en la vía Cuenca - Molleturo.

Un choque múltiple entre al menos cinco vehículos se registró en la vía Cuenca - Molleturo - El Empalme, a la altura de Tamarindos, la mañana de este martes 14 de abril del 2026. Una persona falleció en el lugar.

Entre los vehículos involucrados está una camioneta con sellos de la Prefectura del Azuay. La persona fallecida viajaba en un automóvil particular.

En la zona donde ocurrió el siniestro se registró presencia de neblina por lo que el tránsito se suspendió de manera preventiva.