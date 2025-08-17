Siniestro de tránsito de tanquero de combustible en Tababela, sector redondel de Alpachaca

Siniestro de tránsito en Tababela, sector redondel de Alpachaca.

Un tanquero que transportaba combustible se volcó la mañana de este domingo 17 de agosto del 2025 en en Tababela, sector redondel de Alpachaca.

Ciudadanos que circulaban por el sector reportaron que el siniestro generó un intenso tráfico vehicular.

Por su parte, el equipo de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Quito se desplegó hasta el lugar para atender la emergencia.

Hasta el lugar llegaron unidades de ambulancia y agentes de tránsito para acordonar la zona y direccionar el paso vehicular hasta que se atienda a los posibles heridos.

Miembros del equipo especializado en Materiales Peligrosos, del Cuerpo de Bomberos, realizó contención del derrame de combustible de un tanquero de 10 mil galones.

Los agentes cubrieron el vehículo con químicos especiales para prevenir posible incendio contener el combustible.