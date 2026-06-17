Sentencian a una persona por falsificar documentos vehiculares de 14 municipios

Un hombre fue sentenciado a más de 3 años de cárcel por falsificar documentos vehiculares.

La justicia ecuatoriana emitió una sentencia condenatoria por la falsificación de documentos relacionados con trámites vehiculares, un caso que afectó a 14 Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, entre ellos a Quito.

La investigación se originó tras un allanamiento realizado en Guayaquil, donde las autoridades hallaron documentación vinculada a procesos vehiculares de distintos cantones del Ecuador. Durante el operativo también se encontraron placas y un arma de fuego.

Según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), durante el juicio se determinó que "los documentos eran falsos y que fuerpn difundidos con el propósito de sembrar dudas sobre la institucionalidad"

Las pruebas presentadas permitieron establecer la responsabilidad del procesado, quien reconoció su participación en los hechos.

Como resultado, el implicado fue condenado a 44 meses de prisión, además del pago de una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados.