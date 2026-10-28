Ecuador adelanta la vacunación contra la influenza y pone como meta inmunizar a 3,3 millones de personas

Ecuador arranca campaña de vacunación contra la influenza con una inversión de USD 9,3 millones

La campaña de vacunación contra la influenza 2026-2027 comenzó este miércoles 28 de octubre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

El Ministerio de Salud Pública prevé inmunizar a cerca de 3,3 millones de personas, con prioridad para los grupos de mayor riesgo, como medida preventiva ante la temporada de lluvias y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

¿Quiénes recibirán la vacuna contra la influenza en Ecuador?

La cartera de Estado indicó que el Gobierno destinó USD 9,3 millones para adquirir las vacunas de esta campaña, que se adelantó respecto de otros periodos.

La medida busca reducir las complicaciones asociadas a las enfermedades respiratorias y mantener la atención en los servicios de salud ante los desafíos relacionados con el fenómeno de El Niño.

La vacunación está dirigida principalmente a:

Niñas y niños desde los seis meses hasta los cinco años

Personas mayores de 65 años

Mujeres embarazadas

Mujeres en etapa de posparto

También incluye a personas con enfermedades crónicas o con defensas bajas, así como al personal de salud.

Las dosis se aplicarán en los establecimientos de salud y mediante brigadas móviles que llegarán a otros espacios para facilitar el acceso.

Según el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, los recursos para la compra se gestionaron a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La campaña se adelanta ante los riesgos de la temporada de lluvias

La representante de la OPS/OMS en Ecuador, Sonia Quezada, invitó a las personas que forman parte de los grupos prioritarios a acudir a los puntos de vacunación.

La organización respalda la campaña para ampliar la inmunización y prevenir complicaciones relacionadas con la influenza.

Por su parte, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Arturo Romboli, destacó la importancia de vacunar a niñas y niños a tiempo.

La inmunización busca reducir el riesgo de complicaciones y contribuir a que los menores puedan continuar con sus actividades cotidianas, incluida la asistencia a clases.

Durante la campaña 2025-2026, Ecuador alcanzó una cobertura general de vacunación del 90 %.

El Ministerio de Salud busca mantener las acciones de inmunización y reforzar la protección de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza.

La vacuna contra la influenza estacional forma parte del esquema nacional de inmunización desde 2006.

Puntos de atención

La campaña actual estará activa hasta el 31 de marzo de 2027 y priorizará a las personas con mayor riesgo.

La ciudadanía puede acudir a los establecimientos de salud para consultar sobre la disponibilidad de dosis y los puntos de vacunación habilitados a escala nacional.

Además, se desplegarán brigadas que visitarán comunidades y espacios públicos para garantizar la cobertura en zonas alejadas.