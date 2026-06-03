Investigan hallazgo de ocho cuerpos abandonados en sacos sobre la vía Babahoyo-Jujan

Personal de Criminalística llegó al lugar para recopilar evidencias y realizar el levantamiento de los ocho cuerpos hallados este miércoles 3 de junio de 2026.

Ocho sacos de yute con cuerpos en su interior fueron hallados, la mañana de este miércoles 3 de junio de 2026, en la vía Babahoyo-Jujan.

La alerta fue recibida por el ECU-911 y unidades especializadas de la Policía Nacional acudieron al lugar del hecho. Según las primeras indagaciones, los cuerpos habrían sido abandonados alrededor de las 06:44.

Durante las inspecciones preliminares, los investigadores encontraron un cartel colocado sobre los sacos con mensajes relacionados con presuntos grupos de delincuencia organizada, elemento que ahora forma parte de las evidencias recopiladas dentro del caso.

Al lugar llegaron equipos de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para realizar el levantamiento de los cuerpos, recolectar indicios e iniciar una investigación

Mientras se desarrollan las diligencias, la zona permanece acordonada y la circulación vehicular fue parcialmente cerrada, lo que ha provocado congestión.

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Se investiga si son los jóvenes desaparecidos

La Policía Nacional indicó que una de las prioridades es determinar la identidad de las víctimas. Como parte de las investigaciones, se analiza si los cuerpos encontrados corresponden o no a los ocho jóvenes de Daule reportados como desaparecidos en Daule.

Los ocho jóvenes desaparecieron luego de viajar a Milagro el pasado 31 de mayo. Según sus familiares, ellos viajaron para realizar un trámite relacionado con una motocicleta adquirida semanas atrás.