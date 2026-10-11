Ocho incendios forestales permanecen activos en Ecuador este 11 de octubre

ocho incendios forestales siguen activos en Ecuador hasta este 11 de octubre de 2026.

Ocho incendios forestales continúan activos en Ecuador hasta las 20:30 de este domingo 11 de octubre de 2026, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las emergencias se concentran en dos provincias: Tungurahua y Chimborazo. La mayor cantidad de focos se registra en Tungurahua, con reportes en los cantones de Ambato, Pelileo y Patate.

En Chimborazo, en cambio, se identificaron incendios forestales en los cantones de Guano y Penipe.

#INCENDIOSFORESTALES | Monitoreo nacional 11 de octubre 2026, con corte a las 20:30. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene seguimiento permanente en territorio. https://t.co/qvt5K1hUbT — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 12, 2026

Bomberos trabajan para controlar los incendios forestales

Ante la presencia de los focos activos, los cuerpos de bomberos se encuentran desplegados en las zonas afectadas para atender las emergencias y ejecutar labores destinadas a controlar las llamas.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los incendios forestales reportados en ambas provincias, mientras los equipos de respuesta trabajan para contener el fuego.