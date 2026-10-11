Secretaría de Riesgos monitorea 15 focos de incendios forestales en Ecuador en el feriado 

El reporte oficial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) confirma que Ecuador registra 15 incendios forestales activos.

A pesar de las recientes lluvias registradas en algunos sectores del territorio nacional, la combinación de vegetación seca acumulada y terrenos de accidentada topografía ha dificultado la extinción total de las llamas. Esta situación mantiene en alerta a los organismos de emergencia y a las comunidades locales.

Las provincias de la Sierra centro y sur se perfilan como las áreas más perjudicadas por esta ola de incendios, destacando Chimborazo, Azuay y Tungurahua.

En estas localidades, las condiciones climáticas del viento han propiciado la propagación del fuego en zonas de pastizales y bosques nativos. El impacto en estas áreas rurales amenaza seriamente la biodiversidad nativa, la calidad del aire y los medios de subsistencia de las poblaciones agrícolas circundantes.

Frente a la magnitud de los incendios, los cuerpos de bomberos cantonales lideran las operaciones de combate directo en los frentes de fuego. A este esfuerzo se suman brigadas especializadas en incendios forestales, efectivos de las Fuerzas Armadas y personal humanitario del SNGR.

La logística desplegada busca no solo sofocar los focos restantes, sino también mitigar el impacto ambiental e inventariar los daños causados en la vegetación y el ecosistema local.

Las labores de extinción enfrentan serias complejidades operativas en los sectores de montaña de difícil acceso.

En muchos casos, los brigadistas y bomberos deben avanzar a pie llevando equipo manual a través de pendientes pronunciadas, donde el viento cambiante representa un riesgo constante para su integridad física.

Las autoridades han remarcado que la prioridad operativa consiste en liquidar totalmente los puntos calientes para evitar que las ráfagas de aire reactiven los incendios.

En forma paralela a la respuesta operativa, la SNGR mantiene activados los protocolos de asistencia para brindar apoyo a las familias que han sufrido afectaciones por la acumulación de humo o pérdidas en sus terrenos.

Las unidades interinstitucionales coordinan la entrega de ayuda humanitaria, evaluaciones técnicas del suelo y la verificación de líneas de agua en los sectores colindantes a las zonas de emergencia.

Finalmente, los organismos de socorro hacen un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones en zonas rurales y no realizar quemas agrícolas ni fogatas. La prevención resulta indispensable para evitar la aparición de nuevos focos que sobrecarguen la capacidad de respuesta de los bomberos.

Ante cualquier columna de humo o sospecha de fuego, se recuerda la importancia de realizar el reporte inmediato a través de la línea única de emergencias 9-1-1.