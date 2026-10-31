Un vehículo se estrelló contra un poste de luz en La Gasca; hay tres afectados

Un poste de luz eléctrica cayó sobre un vehículo en el sector de La Gasca, en el norte de Quito.

Tres personas resultaron afectadas en un siniestro de tránsito en la av. Mariscal Sucre, en el sector de La Gasca, en el norte de Quito, la tarde de este sábado 31 de octubre del 2026.

Un vehículo liviano se estrelló contra un poste de luz eléctrica que luego cayó sobre el automóvil. El siniestro ocurrió pasadas las 12:30, a la altura de la Escuela de Educación Física de la Universidad Central del Ecuador.

Peronal de la Agencia Metropolitana de Tránsito indicó que el choque ocurrió a la en las avenidas Mariscal Sucre y Gasca. El carril izquierdo de la vía en sentido sur - norte se cerró al tránsito vehicular.

Un grupo de paramédicos dieron atención a los heridos que fueron trasladados a una casa de salud para ser evaluados.

Los heridos son una mujer de 45 años, un hombre de 57 años, ambos presentan golpes y un hombre que fue atendido por una ambulancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.