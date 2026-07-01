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Fallece a los 90 años el padre de la recordada artista ecuatoriana Paulina Tamayo

Familiares confirmaron el fallecimiento de Don Fausto Tamayo, de 90 años, padre de la recordada cantante Paulina Tamayo.

A los 90 años falleció el padre de "La Grande del Ecuador".

X / Paulina Tamayo

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

01 jul 2026 - 18:15

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Los familiares de la recordada artista Paulina Tamayo informaron este martes 1 de julio del 2026, el fallecimiento de su padre, Fausto Tamayo, a los 90 años

La noticia fue comunicada mediante una publicación en la red social X, donde expresaron un mensaje de despedida y solidaridad para la familia. 

El anuncio se realizó a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que expresaron su despedida y recordaron el reencuentro con la intérprete ecuatoriana.

Mensaje de despedida en redes sociales

En el comunicado difundido señalaron: "Con profundo pesar despedimos a Don Fausto Tamayo, padre de la Grande del Ecuador. Descanse en paz"

Paulina Tamayo fue una de las voces más representativas de la música popular ecuatoriana y era conocida como "La Grande del Ecuador". Su trayectoria artística la convirtió en una de las intérpretes más reconocidas del país. 

Con el fallecimiento de Fausto Tamayo, familiares y allegados vuelven a atravesar un momento de duelo, acompañado de múltiples mensajes de condolencias en redes sociales.

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