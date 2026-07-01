Fallece a los 90 años el padre de la recordada artista ecuatoriana Paulina Tamayo

A los 90 años falleció el padre de "La Grande del Ecuador".

Los familiares de la recordada artista Paulina Tamayo informaron este martes 1 de julio del 2026, el fallecimiento de su padre, Fausto Tamayo, a los 90 años.

La noticia fue comunicada mediante una publicación en la red social X, donde expresaron un mensaje de despedida y solidaridad para la familia.

El anuncio se realizó a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que expresaron su despedida y recordaron el reencuentro con la intérprete ecuatoriana.

Mensaje de despedida en redes sociales

En el comunicado difundido señalaron: "Con profundo pesar despedimos a Don Fausto Tamayo, padre de la Grande del Ecuador. Descanse en paz".

Paulina Tamayo fue una de las voces más representativas de la música popular ecuatoriana y era conocida como "La Grande del Ecuador". Su trayectoria artística la convirtió en una de las intérpretes más reconocidas del país.

Con el fallecimiento de Fausto Tamayo, familiares y allegados vuelven a atravesar un momento de duelo, acompañado de múltiples mensajes de condolencias en redes sociales.