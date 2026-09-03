Plan de Protección para Quito: Más de 800 detenidos,  armas incautadas y droga decomisada

Un elemento de las Fuerzas Armadas durante uno de los operativos ejecutados en el Plan de Protección para Quito.

El Ministerio de Defensa presentó este jueves 3 de septiembre de 2026 los resultados del Plan de Protección para Quito.

De acuerdo con la cartera de Estado, las fuerzas del orden ejecutaron 13 710 operativos en la capital.

Estas intervenciones dejaron un saldo de 871 personas detenidas por diferentes delitos.

Durante los operativos en distintos puntos estratégicos, los uniformados decomisaron:

1 508 armas blancas

armas blancas 78 armas de fuego

armas de fuego 607 municiones

municiones 264 explosivos

Asimismo, las fuerzas de seguridad informaron la incautación de más de 19 000 gramos de droga que circulaban en las calles de la ciudad.

El Ministerio de Defensa señaló que estas acciones buscan debilitar la estructura del crimen organizado, restándoles espacio, recursos económicos y su capacidad de acción.

Las intervenciones en la capital las ejecuta el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Uno de los helicopteros de la FF.AA. desplegados durante los operativos ejecutados en el Plan de Protección para Quito. Ministerio de Defensa

Las autoridades confirmaron que los controles continuarán desplegados de forma permanente en Quito.

El Plan de Protección para Quito lo anunció el presidente de la República, Daniel Noboa , a inicios de agosto de este año con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.