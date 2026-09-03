Quito: Uno de cada cinco sancionados por consumir alcohol en la calle está cerca de universidades 

Funcionarios municipales de la AMC durante las intervenciones realizadas en los alrededores de universidades en Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que con el inicio de las cales en Quito, activó controles permanentes y preventivos en los alrededores de instituciones de educación superior en la capital.

En lo que va del 2026, la AMC dio a conocer que inició 3.644 sanciones por consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público.

De ese total, 716 se registraron en los alrededores de universidades, lo que representa el 20 %: uno de cada cinco casos reportados en Quito.

Las primeras intervenciones se concentran en los exteriores de la Universidad Católica del Ecuador y se extenderán a otros entornos universitarios, de acuerdo con los puntos identificados por la AMC.

“El objetivo no es perseguir ni estigmatizar a los jóvenes. Queremos que regresen a clases en entornos seguros y ordenados, prevenir situaciones de riesgo y proteger la convivencia con los vecinos. La universidad debe disfrutarse con responsabilidad y respeto por la ciudad”. Gustavo Chiriboga, supervisor de la AMC.

Autoridades municipales obligan a botar el licor a personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el espacio público.

La Mariscal concentra más casos

Durante el mismo periodo, La Mariscal registró 1.546 procedimientos por consumo de alcohol en el espacio público, equivalentes al 42 % del total registrado en Quito.

Es decir, más de cuatro de cada diez casos se concentran en este sector, donde confluyen instituciones educativas, viviendas, restaurantes, espacios culturales y establecimientos de diversión nocturna.

Por ello, la AMC también busca recuperar el orden y fortalecer la convivencia entre estudiantes, residentes, comerciantes y visitantes.

Un ciudadano es sanacionado por las autoridades de la AMC por consumir bebidas alcohólicas en la vía pública.

Las autoridades municipales señalan que buscan consolidar la Plaza Foch y sus alrededores como espacios seguros y diversos.

Lugares donde la gastronomía, la cultura, el turismo y la recreación responsable tengan un papel central.

La AMC sostiene que la participación de las universidades, los establecimientos comerciales y la comunidad también es fundamental para prevenir el consumo de alcohol y otras situaciones de riesgo en el espacio público.

Sanciones

Consumir bebidas alcohólicas en el espacio público constituye una infracción sancionada con una multa de USD 120,50.

Cuando esta infracción se comete dentro de la Zona Especial Turística, la multa se duplica y alcanza los USD 241.

El mismo valor se aplica en casos de reincidencia, señala la AMC.

Las autoridades municipales recuerdan a las personas que reciban una sanción, pueden solicitar acogerse al programa de Trabajo Comunitario.

Esto como una alternativa orientada a reparar y retribuir a la ciudad.