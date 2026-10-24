6 procesos de selección de autoridades que siguen pendientes en el Cpccs a un mes de elegir nuevos miembros

En Ecuador hay concursos de autoridades que están pendientes desde hace años.

Mientras Ecuador se prepara para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), esta institución mantiene al menos seis procesos pendientes para designar autoridades titulares.

Los nuevos consejeros serán elegidos en los comicios del 29 de noviembre de 2026, pero asumirán sus funciones el 14 de mayo de 2027. Hasta entonces, el actual Pleno del Cpccs deberá avanzar en varios concursos y procesos de selección que permanecen inconclusos.

La elección de autoridades es una de las principales atribuciones del Cpccs. Sin embargo, en varias instituciones del Estado sus máximas autoridades permanecen en funciones prorrogadas o en calidad de encargadas.

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Estos son seis procesos pendientes

Entre las designaciones que permanecen pendientes están las de autoridades titulares de las siguientes instituciones:

Consejo Nacional Electoral (CNE)

Tribunal Contencioso Electoral (TCE)

Defensoría del Pueblo

Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras

Fiscalía General del Estado

Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT)

El 29 de octubre de 2025, el Cpccs resolvió contratar un equipo técnico externo, conformado por siete personas, para intentar destrabar los concursos de autoridades que permanecían pendientes.

Ese equipo pidió a los consejeros que cumplan sus resoluciones para que se instalen mesas técnicas para actualizar o hacer nuevos reglamentos para elegir a estas autoridades.

CNE: Sus vocales llevan años prorrogados

El concurso para la renovación parcial del CNE continúa en desarrollo. Actualmente, 162 postulantes están en la fase de oposición, en la que deberán rendir una prueba escrita y oral.

El 20 de octubre de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección realizó un sorteo para conformar el equipo encargado de elaborar 420 preguntas y casos prácticos que serán utilizados en la evaluación de los aspirantes.

El proceso de renovación del CNE debía realizarse en dos momentos: dos vocales en 2021 y tres en noviembre de 2024. Sin embargo, ninguna de esas renovaciones se concretó.

Por ello, los cinco vocales electorales que asumieron sus funciones en noviembre de 2018 continúan en sus cargos de manera prorrogada.

TCE: Jueces también están prorrogados

La renovación del Tribunal Contencioso Electoral debía realizarse en dos etapas: dos jueces en 2022 y los tres restantes en abril de 2025, cuando cumplieron seis años en funciones.

Ninguno de estos procesos se ha completado. Así, Ivonne Coloma, Ángel Torres, Joaquín Viteri, Patricio Maldonado y Gustavo Ortega continúan como jueces del TCE prorrogados, al igual que los magistrados suplentes.

Defensoría del Pueblo: cinco años con autoridad encargada

La Defensoría del Pueblo permanece sin un titular elegido mediante concurso desde 2021.

En ese año, el entonces defensor Fredy Carrión fue detenido y posteriormente sentenciado por un delito de abuso sexual. Tras su salida, Zaida Rovira, quien era defensora subrogante, asumió el cargo.

Posteriormente, en septiembre de 2021, el Cpccs designó a César Córdova como defensor encargado.

Desde entonces, Córdova continúa en esa condición, mientras el concurso para elegir a un titular no ha concluido.

Un comité de fronteras espera desde 2018

La Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, aprobada en 2018, estableció la creación del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras, con el objetivo de formular, conducir y evaluar la política de Estado en las fronteras del país.

El organismo debe contar con dos comisionados, pero ocho años después todavía no ha finalizado el concurso para seleccionar a sus integrantes.

La elección del nuevo fiscal está en marcha

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado es uno de los procesos que está en marcha. Tras resolver las apelaciones de las impugnaciones de los candidatos descalificados, el Cpccs deberá definir quiénes continúan hacia la fase de oposición, que incluye pruebas escrita y oral.

La definición de postulantes que avanzarán a la ultima fase del concurso debe definirse a finales de octubre. El 12 de noviembre arrancará la campaña electoral y cuatro de los siete vocales del Cpccs: Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y Jhonny Escobar, podrán hacer uso de su licencia sin sueldo para hacer campaña electoral.

La exfiscal Diana Salazar terminó su periodo de seis años en abril de 2025. Tras su salida, Wilson Toainga asumió como subrogante, pero posteriormente renunció.

El cargo quedó entonces encargado a Carlos Alarcón, quien actualmente es uno de los aspirantes al concurso. La designación del nuevo fiscal está prevista para diciembre de 2026.

SOT: aún no se define al nuevo Superintendente

El período de cinco años del titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) concluyó en marzo de 2026.

En julio de 2026, el Cpccs aprobó el reglamento para seleccionar a la nueva autoridad. Sin embargo, el proceso todavía no ha terminado.

La designación se realiza a partir de una terna enviada por el presidente de la República, por lo que la SOT también se encuentra entre las instituciones que esperan una nueva autoridad.

Los nuevos consejeros que sean elegidos el 29 de noviembre asumirán en mayo de 2027 con una agenda marcada por concursos que llevan meses o incluso años pendientes.