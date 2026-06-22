Inamhi alerta por radiación UV extrema en Ecuador para este 23 de junio

El sol no da tregua. Varias provincias de la Sierra, Costa y Amazonía registrarán niveles UV muy altos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por los niveles de radiación ultravioleta (UV) previstos para este martes 23 de junio de 2026.

Varias provincias del país registrarán índices entre muy altos y extremadamente altos, por lo que se recomienda limitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Chimborazo, Azuay y Loja: Zonas de peligro extremo

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, la zona norte de la provincia de Chimborazo y los sectores del sur de Azuay y Loja alcanzarán niveles de radiación UV catalogados como "extremadamente altos".

Estas condiciones incrementan el riesgo de afectaciones por exposición prolongada al sol.

Las autoridades recomiendan tomar medidas de protección, especialmente durante las horas de mayor radiación, cuando los rayos solares alcanzan su máxima intensidad, entre las 10:00 y 15:00.

El mapa de radiación UV en Costa, Sierra y Amazonía

En la región Costa, las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena presentarán índices de radiación considerados muy altos.

La misma condición se prevé para varias provincias de la Sierra como Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y la parte occidental de Loja.

Por su parte, todas las provincias de la región Amazónica también registrarán niveles de radiación UV muy altos durante la jornada del martes, según el reporte meteorológico.

Pronóstico de radiación UV Inamhi

Recomendaciones para evitar afectaciones por el sol

El Inamhi aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, periodo en el que la radiación alcanza sus niveles más elevados.

También recomienda:

El uso de protector solar

Ropa de manga larga

Sombreros y gafas con protección UV para reducir los riesgos asociados a la exposición solar.

Las condiciones de radiación pueden variar durante el día, por lo que las autoridades sugieren mantenerse informados a través de los reportes meteorológicos oficiales y adoptar medidas de prevención al realizar actividades al aire libre.