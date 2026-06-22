Relámpagos, aguacero, dos horas de retraso: el clima es otro invitado al Mundial 2026

Vista general del personal de mantenimiento del campo retirando el agua de lluvia durante la interrupción por mal tiempo antes del segundo tiempo.

A los aficionados del Mundial de 2026 en Norteamérica se les había advertido de que existía la posibilidad de que los partidos pudieran verse interrumpidos por el mal tiempo.

Esa posibilidad se hizo realidad el lunes con toda su fuerza cuando los relámpagos cruzaron el cielo sobre el Lincoln Financial Field de Filadelfia y una lluvia torrencial cayó sobre los espectadores del Francia-Irak, lo que obligó a detener el juego durante más de dos horas.

Era la primera vez que un encuentro del torneo tenía que ser interrumpido debido al tiempo. Los aficionados en el estadio intentaron poner buena cara a la situación, aunque se mostraron sorprendidos por el rigor del protocolo.

Tras enviar el árbitro canadiense Drew Fischer a los 22 jugadores de vuelta a los vestuarios para el descanso, con Francia ganando 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé, apareció un mensaje urgente en los marcadores: "Abandonen las zonas de asientos al aire libre y busquen refugio en las zonas cubiertas del estadio".

"Nada igual en 40 años de fútbol"

Los aproximadamente 70 000 espectadores, muchos ya con ponchos y chubasqueros, fueron desalojando el estadio y, en poco más de 15 minutos, los pasillos del "Linc" se asemejaban al gran vestíbulo de una estación de tren en un día de gran afluencia de viajeros.

Antoine Chouraqui, un francés que lleva una década viviendo en Estados Unidos, se lo tomó con calma: "Aquí en verano hay tormentas. Nunca había tenido que evacuar un estadio, pero juego al tenis y a menudo estamos en medio de un partido cuando suena la alarma avisando de que se acerca un rayo y tenemos que abandonar la pista", declaró a la AFP.

Otro aficionado, parisino, se mostró sin embargo sorprendido con la orden de desalojar las gradas: "No sabemos muy bien qué hacer. No nos han dado muchas instrucciones", dijo el hombre, que prefirió no dar su nombre, mientras esperaba junto a sus dos hijos.

"No había visto algo así en 40 años de fútbol. En Francia no detenemos un partido por lluvia", añadió.

"Con entradas de 400 dólares, yo me quedo"

La lluvia caía sin parar, empapando a todos los aficionados que seguían en sus asientos.

"Trajimos los ponchos, estábamos preparados", aseguró Steven Jouan, de 32 años, que había venido a Filadelfia desde Carolina del Sur con su pareja para apoyar a Francia.

"Hemos estado en distintos eventos deportivos antes, así que sabíamos que los retrasos pasan. La mayoría de los otros partidos se cancelan, pero en un partido de un Mundial, solo te queda aguantar".

Los espectadores aprovecharon la interrupción para intentar secarse, charlar, comprar comida y bebidas, camisetas, bufandas y cualquier producto oficial que encontraran.

Pero nadie decidió marcharse del estadio; con el alto precio que se ha pagado por las entradas en este Mundial, querían amortizar su dinero.

"Ya me he ido antes de un partido de la MLS que se interrumpió", dijo Axel Françon, que vive en Colorado desde hace cuatro años. "Pero aquí, con entradas a 400 dólares, yo me quedo".

Pierre Prondeau y Morgane Granger también se quedaron, "después de viajar 6.000 kilómetros" para asistir a los dos primeros partidos de Francia en el Mundial.

"Estamos poniendo buena cara ante mala situación, pero más vale que el partido no se posponga porque no vamos a poder cambiar nuestros billetes de vuelta", dijo Prondeau.

Dos horas interrumpido

Finalmente dejaron de verse relámpagos y el partido se reanudó a las 20h00 locales, dos horas después de su interrupción y acabó con la victoria de los Bleus por 3-0.

El clima no sólo afectó al partido de Filadelfia. Al día siguiente de su victoria 4-0 frente a Arabia Saudita, España tuvo que suspender su entrenamiento a los 15 minutos por riesgo de tornado.

El Mundial de Clubes en Estados Unidos el año pasado, que sirvió como ensayo general para la Copa del Mundo, tuvo seis partidos retrasados por condiciones meteorológicas extremas, incluido el encuentro del finalmente campeón, el Chelsea, contra el Benfica en los octavos de final en Charlotte, que estuvo detenido cuatro horas y media.

Los científicos afirman que este es un fenómeno que podría volverse cada vez más común a medida que los gases de efecto invernadero sigan calentando el planeta.