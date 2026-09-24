Desbordamiento en la quebrada de Caupicho deja evacuados en el sur de Quito

Intensas lluvias en Quito provocaron la crecida del cauce en la quebrada de Caupicho la tarde de este jueves 24 de septiembre de 2026.

El Municipio de Quito activó un operativo de respuesta interinstitucional la tarde de este jueves 24 de septiembre de 2026 tras registrar el desbordamiento de la quebrada Caupicho, en el sur de la ciudad, producto de las fuertes precipitaciones.

Desde el COE Metropolitano se mantiene el monitoreo del evento y la articulación de recursos en territorio.

Ante el incremento del flujo de agua, las autoridades activaron el Sistema de Alerta Temprana e hicieron sonar la sirena de emergencia de la zona para dar aviso a los pobladores.

Diversas empresas e instituciones municipales desplegaron personal técnico para contener la emergencia. COE Quito

Evacuación en escuela

Como medida de seguridad para precautelar la integridad de la comunidad escolar, se procedió a la evacuación de los estudiantes de la Escuela Francisco Xavier Salazar hacia zonas seguras.

Por su parte, el Ministerio de Educación inspeccionó las instalaciones y confirmó que no se registran afectaciones directas ni daños en su infraestructura.

Limpieza y cierres viales

Diversas empresas e instituciones municipales desplegaron personal técnico para contener la emergencia y habilitar la zona:

Mantenimiento vial: La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) realiza la limpieza del cruce vial afectado.

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) realiza la limpieza del cruce vial afectado. Desobstrucción de agua: La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Sanidad (EPMAPS) opera con un camión hidrosuccionador para limpiar los sumideros colapsados.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Sanidad (EPMAPS) opera con un camión hidrosuccionador para limpiar los sumideros colapsados. Apoyo en territorio: El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza la remoción de lodo y escombros, mientras la Policía Nacional resguarda la seguridad del sector.

El Cuerpo de Bomberos de Quito realiza la remoción de lodo y escombros, mientras la Policía Nacional resguarda la seguridad del sector. Movilidad: La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene un cierre vial preventivo en la calle 21 de Agosto y E1F.

Las autoridades informaron que al momento el nivel del caudal de la quebrada ha descendido a niveles bajos y no se registran personas heridas ni víctimas mortales.

Los equipos de emergencia permanecen en el sitio ejecutando trabajos de mitigación de riesgos.