Recorrido de la caminata de la Virgen de El Cisne, que se inicia el 17 de agosto
Miles de peregrinos se preparan para acompañar a la ‘Churonita’ en una romería de más de 70 kilómetros en Loja.
La caminata de la Virgen de El Cisne reúne a miles de fieles católico.
Santuario de la Virgen de El Cisne
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Actualizada:
16 ago 2026 - 09:56
La tradicional romería de la Virgen de El Cisne 2026 comenzará este lunes 17 de agosto, con la participación de fieles de distintas provincias del país y también del extranjero
miles de peregrinos que ya han llegado a Loja para acompañar a la denominada ‘Churonita’ en uno de los recorridos religiosos más importantes de Ecuador.
En los días previos, el Santuario Nacional de El Cisne registra una importante afluencia de visitantes, algunos de los cuales incluso permanecen en los alrededores durante la noche para acompañar a la imagen desde el inicio de la caminata.
La romería tendrá un recorrido total de más de 70 kilómetros, dividido en tres jornadas.
Así será el recorrido de la romería:
Primer tramo: El Cisne-San Pedro de La Bendita
La caminata comenzará el lunes 17 de agosto, a las 07:00, desde el Santuario Nacional de El Cisne. Los peregrinos recorrerán 21 kilómetros hasta llegar a la parroquia San Pedro de La Bendita.
Segundo tramo: San Pedro de La Bendita-Catamayo
El martes 18 de agosto, la peregrinación continuará desde San Pedro de La Bendita hacia el cantón Catamayo. Esta etapa empezará a las 07:00 y contempla un recorrido de 13 kilómetros.
Tercer tramo: Catamayo-Loja
La última y más extensa jornada se desarrollará el jueves 20 de agosto. La salida desde Catamayo será a las 06:00 y los fieles recorrerán aproximadamente 37 kilómetros hasta llegar a la Catedral de Loja. La jornada está prevista que finalice alrededor de las 18:00.
Después de atravesar San Pedro de La Bendita y Catamayo, la Virgen de El Cisne llegará a la ciudad de Loja el 20 de agosto.
Según la planificación del Municipio, la imagen será recibida en horas de la tarde en la Puerta de la Ciudad. Luego, será trasladada hasta el Parque Central, donde se desarrollará un programa cultural y religioso preparado para recibir a la ‘Churonita’.
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