Joven confesó haber usado ChatGPT para planear el asesinato de su madre y su hermano.

Un caso que conmociona a la justicia estadounidense. La Fiscalía del Condado de Middlesex (Massachusetts) acusó a Arjun Aravind, de 17 años, por el doble homicidio de su madre y su hermano menor.

Según reveló el Ministerio Público, el adolescente confesó ante un juez que recurrió a herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para obtener ideas sobre cómo ejecutar el crimen.

El hallazgo en la escena

Las víctimas fueron identificadas como Sudha Venkatesan (45 años) y su hijo Siddharth Aravind (14 años).

Ambos fueron hallados sin vida el martes pasadas las 18:30 en el domicilio familiar ubicado en Acton.

La Policía acudió al lugar tras recibir una llamada de alerta emitida por el propio padre del sospechoso.

Las investigaciones situaron al menor fuera del inmueble al momento del hallazgo de los cuerpos.

Además, los agentes lo vincularon con el vehículo de su madre, ubicado a 21 kilómetros de la vivienda.

Fantasías oscuras y búsquedas en ChatGPT

De acuerdo con los documentos judiciales del caso, el joven utilizaba plataformas como ChatGPT.

Allí redactaba historias de fantasía y novelas góticas en las que formulaba preguntas y creaba personajes.

La fiscalía sostiene que Aravind utilizó la IA para elaborar fantasías teóricas sobre cómo matar a su familia.

Habría incluido consultas realizadas la misma mañana en que se perpetraron los crímenes.

Frente a estos antecedentes, el padre del procesado informó a las autoridades que el adolescente padece un diagnóstico de autismo. Situación legal del acusado

Agrega que, debido a conductas preocupantes registradas previamente en internet, la familia había decidido esconder los cuchillos de la casa.

Situación legal del acusado

En la comparecencia ante el Tribunal de Distrito de Concord, Arjun Aravind se declaró inocente de los cargos imputados.

Medidas cautelares

El menor permanecerá sin derecho a fianza mientras se le practica una evaluación integral de salud mental.

Causa de muerte

Las autoridades aún no confirman la causa exacta del deceso ni el orden en que ocurrieron los asesinatos.

Próxima diligencia

La audiencia preliminar del caso quedó programada para el próximo 11 de septiembre .