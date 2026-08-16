Incendio en edificio comercial en el centro de Riobamba fue controlado

Bomberos controlaron el incendio que se inició en un local de plásticos de Riobamba.

El incendio estructural registrado en el centro de Riobamba fue controlado luego de varias horas de labores de los equipos de emergencia. Esto fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Jhon Vinueza.

Sin embargo, los bomberos permanecen desplegados en el sitio para liquidar puntos calientes en los bordes del área afectada.

El fuego comenzó aproximadamente a las 17:41 del sábado 15 de agosto, en una edificación ubicada en las calles 10 de Agosto y Cristóbal Colón, donde funcionan varios locales comerciales.

Debido a la magnitud del incendio y a que las llamas se propagaron hacia otros inmuebles, fue necesario la intervención de bomberos de 11 ciudades de Ecuador.

El ECU 911 coordinó la movilización de unidades de los cuerpos de bomberos de Chimborazo, Ambato y Guaranda, además de personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Ministerio de Salud.

Al operativo también se sumaron bomberos de Chambo, Guano, Penipe, Guamote, Colta, San Miguel, Mocha y Tisaleo, quienes apoyaron las labores para contener el fuego.

No se reportan víctimas

A las 21:30, el ECU 911 informó que no existían personas heridas ni fallecidas como consecuencia del incendio.

Como parte de las labores posteriores al control del incendio, los organismos de emergencia realizan monitoreos con drones para inspeccionar desde el aire las estructuras afectadas.

Esta vigilancia permite detectar posibles focos de calor que no sean visibles desde el nivel del suelo y actuar de manera oportuna para evitar que el fuego vuelva a propagarse.