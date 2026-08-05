'Permiten reafirmar nuestro proyecto de ciudad'; Pabel Muñoz irá por la reelección

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ratifica que irá por la reelección.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, irá por la reelección. Así lo ratificó a través de un video difundido en redes sociales este miércoles 5 de agosto de 2026.

Muñoz recordó que su partido, la Revolución Ciudadana, fue suspendido y que también se sancionó al Movimiento Amigo, con el que los correístas planeaban participar en las seccionales.

Sin embargo, "el pedido de un gran movimiento ciudadano y la apertura de tres organizaciones políticas permiten reafirmar nuestro proyecto de ciudad", dijo el Burgomaestre.

Asimismo, Muñoz aseguró que solicitará la licencia respectiva para el período de campaña electoral.

Y añadió que debido al adelanto de las elecciones no estará presente en la inauguración de todas las obras, tal como lo tenía previsto para 2026.

"Estando en medio de la campaña sucia más grande que haya conocido un alcalde en funciones, debo cuidar cada palabra y cada acción, para evitar que quienes quieren verme fuera de la próxima elección, cumplan con éxito esa obsesión", añadió Muñoz.

El alcalde indicó que será "extremadamente prudente y cauteloso" en medio del proceso electoral.

El video de poco más de tres minutos fue lanzado en redes sociales antes de la inscripción de la candidatura de Muñoz.