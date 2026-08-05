Policía desarticula en Guayaquil una presunta red de falsificación de documentos vehiculares

La Policía Judicial desarticuló, este miércoles 5 ed agosto de 2026 en Guayaquil una presunta red de falsificación de documentos de matriculación y revisión técnica vehicular.

Durante la intervención fueron aprehendidas 10 personas y se decomisó una gran cantidad de material que, según las autoridades, era utilizado para elaborar documentación vehicular de forma ilegal.

La acción se desarrolló en el distrito 9 de Octubre, donde los agentes encontraron aproximadamente 5 000 documentos falsos de revisión técnica vehicular de seis ciudades.

Se encontraron especies vehiculares de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Bucay, San Vicente, Naranjal, Rumiñahui, Junín y Balzar.

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Además, la Policía incautó cerca de 2 000 stickers para revisión vehicular, 58 planchas litográficas, seis clisés metálicos para la elaboración de sellos, tres rollos de material holográfico y seis teléfonos celulares.

Las autoridades indicaron que los documentos aprehendidos imitaban especies oficiales empleadas en los procesos de matriculación y revisión técnica vehicular, por lo que las evidencias serán incorporadas en una investigación.