COE Cantonal de Guayaquil exhorta a la ciudadanía a no salir de casa ante el fuerte temporal

El COE Cantonal de Guayaquil se reunió este lunes 2 de noviembre del 2026

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Guayaquil emitió una alerta preventiva a toda la ciudadanía, recomendando de manera enfática evitar desplazamientos no esenciales y permanecer en sus hogares.

La medida responde a las intensas precipitaciones y la severa tormenta eléctrica que han azotado a la urbe porteña desde las últimas horas, provocando considerables acumulaciones de agua en arterias viales estratégicas y áreas residenciales de alta densidad.

Las autoridades locales y los organismos de gestión de riesgos argumentaron que la prioridad absoluta en este momento es precautelar la integridad física de la población y minimizar la exposición a incidentes viales.

El llamado a la inmovilización voluntaria busca también reducir la congestión en las avenidas principales, permitiendo que las unidades de socorro y la maquinaria municipal operen de forma expedita en los puntos críticos de anegamiento.

Entre las disposiciones institucionales sugeridas por el COE Cantonal se encuentra la adopción del teletrabajo tanto en el sector público como en el privado, así como la suspensión de actividades presenciales en establecimientos educativos ubicados en zonas vulnerables.

Estas medidas intentan mitigar el colapso de la movilidad urbana y proteger a los trabajadores y estudiantes de los riesgos asociados a los anegamientos y la descarga eléctrica.

Para quienes se vean obligados a transitar por razones de extrema urgencia, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) instó a conducir con máxima precaución, mantener distancias de seguridad amplias y evitar a toda costa el ingreso a pasos a desnivel o calles anegadas.

Asimismo, se recordó la importancia de no cruzar calzadas donde el agua oculte baches o alcantarillas destapadas por la fuerza de la corriente.

Paralelamente, la Alcaldía de Guayaquil habilitó la red de albergues temporales y centros de atención integral, destacando la operatividad del CAMI de Pascuales para acoger a familias cuyas viviendas hayan sufrido afectaciones por inundación.

Equipos interdisciplinarios de asistencia social y respuesta rápida se encuentran desplegados en el territorio para brindar vituallas y albergue a los sectores más golpeados por el temporal.

Las autoridades de la urbe reiteraron el pedido comunitario de no arrojar desperdicios ni escombros en la vía pública, ya que la basura acumulada bloquea los sumideros y ralentiza el drenaje natural del sistema pluvial.

Se enfatizó que la colaboración ciudadana en la correcta disposición de los desechos resulta vital para evitar que el agua alcance niveles críticos en los barrios periféricos.

Finalmente, las dependencias municipales y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) mantendrán el monitoreo constante de la evolución del clima y el comportamiento de la marea en el río Guayas.