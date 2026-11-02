Ministerio de Salud despliega brigadas y activa  seis centros de salud ante la emergencia en Guayas

Ministerio de Salud activa brigadas médicas y seis centros de salud por inundaciones en Guayaquil este lunes 2 de noviembre de 2026.

En respuesta a la emergencia invernal en Guayas, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ayora, confirmó el despliegue de brigadas médicas y la activación de la red de atención primaria para brindar asistencia sanitaria inmediata a las familias damnificadas por las inundaciones.

Atención médica y refuerzo de centros de salud

De acuerdo con el titular de la cartera de Estado, en Guayaquil ya se encuentra operativa una brigada médica brindando atención directa en el sector de Las Orquídeas.

Asimismo, una segunda brigada fue activada para intervenir en Bastión Popular, dos de los puntos más golpeados por el temporal.

A estas acciones en territorio se suma la reapertura y fortalecimiento operativo de seis centros de salud clave en la urbe porteña:

Ciudad Victoria

Bastión Popular

Cisne II

Santa Lucía

Martha de Roldós

Francisco Jácome

El Ministerio informó que en estos establecimientos se está incorporando personal médico de forma progresiva para reforzar la capacidad de respuesta frente a eventuales cuadros infecciosos o emergencias derivadas de las lluvias.

Monitoreo constante y disponibilidad de equipos

Por otra parte, la autoridad sanitaria confirmó que los centros de salud ubicados en Orquídeas y Sauces no registraron anegaciones en sus instalaciones, lo que permite mantener la atención continua a los usuarios.