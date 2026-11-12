Ocho ríos están desbordados en tres provincias de la Costa este 12 de noviembre

El fenómeno de El Niño ha provocado inundaciones en diferentes provincias de Ecuador.

Las intensas lluvias asociadas a El Niño provocaron el desbordamiento de 8 ríos y esteros en tres provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00, identifica afectaciones en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

Guayas: Estero El Cañal – Daule.

Río Pula – Daule.

Río Jaboncillo – Daule. Los Ríos: Río Chilintomo – Babahoyo.

Río Salampe Santa Elena: Río California.

Río Salanguillo.

Río Javita.

#DESBORDAMIENTOSCUERPOSHÍDRICOS | Con corte a las 11h03 de este 12 de noviembre, se reportan 8 cuerpos hídricos desbordados a nivel nacional: 3 en Guayas, 2 en Los Ríos y 3 en Santa Elena. La SNGR mantiene el monitoreo ante el fenómeno de El Niño. https://t.co/G1BhH4UncN — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 12, 2026

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 12 ríos y esteros adicionales en Guayas y Los Ríos con tendencia a aumentar de nivel.

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el domingo 15 de viembre en la Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

La entidad explica que estas condiciones climatológicas ocurren porque el fenómeno El Niño se encuentra en su fase de madurez "que propicia el fortalecimiento y activación de las lluvias".