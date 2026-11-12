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Ecuador

Ocho ríos están desbordados en tres provincias de la Costa este 12 de noviembre

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00, hay ríos desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena. 

El fenómeno de El Niño ha provocado inundaciones en diferentes provincias de Ecuador.

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Autor

Ana Rosero

Actualizado:

12 nov 2026 - 12:34

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Las intensas lluvias asociadas a El Niño provocaron el desbordamiento de 8 ríos y esteros en tres provincias de Ecuador, este martes 10 de noviembre de 2026.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, con corte a las 11:00,  identifica afectaciones en Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

¿Dónde están los ríos desbordados?

El reporte identifica los siguientes puntos:

  1. Guayas:

    • Estero El Cañal – Daule.
    • Río Pula – Daule.
    • Río Jaboncillo – Daule.

  2. Los Ríos:

    • Río Chilintomo – Babahoyo.
    • Río Salampe

  3. Santa Elena:

    • Río California.
    • Río Salanguillo.
    • Río Javita.

Según un informe de la Secretaría de Riesgos hay 12 ríos y esteros adicionales en Guayas y Los Ríos con tendencia a aumentar de nivel. 

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) es que se registren lluvias y tormentas hasta el domingo 15 de viembre en la Costa, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.

La entidad explica que estas condiciones climatológicas ocurren porque el fenómeno El Niño se encuentra en su fase de madurez "que propicia el fortalecimiento y activación de las lluvias". 

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