Rescatan sano y salvo a joven de 24 años a 5 600 metros de altura en el volcán Chimborazo

Guias localizaron al joven de 24 años de edad en el sector conocido como Las Fumarolas.

El ECU 911 Riobamba recibió una alerta a las 03:05 de este sábado 26 de septiembre del 2026, donde se informaba de señales que venían de la cima del volcán Chimborazo.

La persona que se comunicó con la línea de emergencia indicó que aparentemente podía observar señales de auxilio emitidas con una linterna desde la zona de alta montaña.

Tras la alerta se desplegó equipos del Cuerpo de Bomberos de Riobamba y la Policía Nacional, incluido personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), para localizar al turista.

Equipos de emergencia lograron ubicarlo

Guías de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo localizaron al joven de 24 años de edad en el sector conocido como Las Fumarolas.

Personal médico del Cuerpo de Bomberos confirmó que el turista no presentaba lesiones y se encontraba en buen estado de salud.

Después del rescate fue trasladado hacia Riobamba para continuar con el procedimiento correspondiente.

El ECU 911 recordó a quienes realizan actividades en el Chimborazo la importancia de registrarse antes del recorrido, utilizar únicamente las rutas autorizadas e informar a familiares o responsables sobre el trayecto.