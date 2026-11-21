Un siniestro de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en el sector de Cutuglagua.

El choque entre dos vehículos livianos ocurrió en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sector de Cutuglagua, la madrugada de este sábado 21 de noviembre del 2026.

La alerta ingresó al ECU 911 a través de una llamada que reportó el impacto y la presencia de personas heridas en el lugar.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio y confirmó que había varios afectados. A la emergencia también llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos equipos reportaron un total de cinco personas heridas.

Cinco personas fueron trasladadas a casas de salud

Los afectados recibieron una primera valoración médica en el lugar. Para atender la emergencia también se coordinó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Mejía y de la Cruz Roja Ecuatoriana.

Posteriormente, las cinco personas fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

Los dos vehículos involucrados fueron retirados del sitio y trasladados a los patios de retención vehicular.