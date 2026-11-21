El Diccionario de Cambridge anunció que el adjetivo 'humano' (human) es su palabra del año 2026. La institución lexicográfica británica seleccionó el término tras registrar un aumento sostenido en sus búsquedas y uso cotidiano, impulsado por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad.

De acuerdo con los editores del diccionario, a medida que los sistemas generativos producen textos, imágenes, voces y música cada vez más difíciles de distinguir de una obra real, las personas recurren a esta palabra para definir aquello que sigue siendo exclusivamente propio de nuestra especie, como la empatía, la creatividad y hasta nuestros propios errores.

El auge de lo 'hecho por humanos' frente a la IA

Uno de los fenómenos lingüísticos que respaldó la decisión es la necesidad de diferenciar el trabajo artesanal o intelectual de los contenidos automatizados.

Según el análisis de Cambridge, expresiones compuestas como human-made ("hecho por humanos") han cobrado fuerza en industrias creativas, editoriales y comerciales como un sello de autenticidad.

"En un mundo donde la línea entre lo que hace una persona y lo que genera una máquina es cada vez más borrosa, la palabra 'humano' ha adquirido un peso renovado", explicó Colin McIntosh, lexicógrafo y editor jefe del Diccionario de Cambridge.

El especialista señaló que el término refleja tanto el orgullo por nuestras capacidades como la inquietud ante la creciente dependencia tecnológica.

Preocupación laboral y otras palabras clave de 2026

La elección de 'humano' también responde a la incertidumbre sobre el futuro del trabajo y la pérdida de habilidades cognitivas al delegar tareas diarias a algoritmos. De hecho, los otros términos que dominaron el radar de los lexicógrafos en 2026 giran alrededor de esta misma transformación tecnológica:

Agent (agente): Término utilizado para describir sistemas de inteligencia artificial autónomos capaces de ejecutar tareas complejas sin supervisión directa de una persona

(agente): Término utilizado para describir sistemas de inteligencia artificial autónomos capaces de ejecutar tareas complejas sin supervisión directa de una persona FOBO (Fear of Becoming Obsolete): Siglas en inglés que definen el "miedo a quedar obsoleto" profesional o tecnológicamente frente a la automatización.

Con esta designación, el Diccionario de Cambridge concluye que, un año marcado por el despliegue masivo de herramientas automatizadas terminó poniendo en el centro de la conversación lo que significa ser persona.