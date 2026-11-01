Primera noche con toque de queda deja personas detenidas en Ecuador

La Policía Nacional ejecutó controles en distintas provincias durante la primera noche con toque de queda.

La primera noche del toque de queda vigente en Ecuador avanzó con detenidos por incumplir la medida. En Portoviejo, provincia de Manabí, hubo al menos 80 personas detenidas por no cumplir la restricción de movilidad.

Antonio Tricerri, comandante de la zona de Manabí, indicó que las personas que no cumplieron con el toque de queda deberán presentarse a una audiencia para determinar las responsabilidades.

Los uniformados realizaron controles en sitios estratégicos y operativos focalizados para verificar las restricciones de movilidad. El toque de queda está vigente en cinco provincias del país.

En Guayaquil también se registraron controles. Desde la medianoche, agentes de la Policía Nacional y de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) se desplegaron en distintos puntos de Guayaquil para verificar el cumplimiento de la disposición.

Uno de los controles se instaló en el sector de Portete, donde los uniformados detuvieron vehículos para revisar las condiciones en las que circulaban sus ocupantes.

Durante las primeras intervenciones también se evidenció confusión entre algunos ciudadanos sobre la fecha y el horario de inicio de la restricción.