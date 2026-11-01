Ayuda humanitaria llegó a Galápagos para atender a familias afectadas por las lluvias

Un avión con kits de asistencia humanitaria llegó la madrugada de este domingo a Santa Cruz.

La ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por las intensas lluvias ya llegó a Galápagos la madrugada de este domingo 1 de noviembre del 2026, confirmó Carolina Lozano, secretaria naacional de Gestión de Riesgos.

"La Asistencia Humanitaria que enviamos ya se encuentra en Galápagos. Seguimos trabajando para atender a las familias afectadas por las lluvias", escribió Lozano en su cuenta de X.

A la víspera, el COE Nacional informó que se enviarán 10 toneladas de ayuda humanitaria que incluye kits de primera respuesta y frazadas para dormir. Los insumos se entregarán a las familias afectadas de Santa Cruz, donde las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de encañadas, inundaciones y daños en la infraestructura vial.

Entre los recursos previstos se encontraban kits de asistencia humanitaria, alimentos, artículos de higiene, colchones y frazadas.

Las precipitaciones afectaron a sectores como Bellavista, Santa Rosa, La Cascada y La Unión, donde los equipos de emergencia realizaron rescates y evacuaciones.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Santa Cruz declaró la emergencia ante la magnitud de las afectaciones.

También se habilitaron espacios de alojamiento temporal en el Coliseo Cerrado de Deportes para recibir a las personas que tuvieron que salir de sus hogares.

Los organismos de respuesta mantienen las labores de evaluación de daños y levantamiento de necesidades para determinar la asistencia que requiere cada familia.