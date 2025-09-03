Segundos sismo se siente en la Amazonía de Ecuador este martes 3 de septiembre del 2025
El Instituto Geofísico reportó un sismo de 3.4 de magnitud en la escala de Richter con epicentro en Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos.
Un sismo se registró en la provincia de Sucumbíos la tarde de este miércoles 3 de septiembre del 2025
03 sep 2025 - 14:43
Un sismo de 3.4 de magnitud se registró la tarde este miércoles 3 de septiembre de 2025 en Shushufindi, provincia de Sucumbíos, según un reporte del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.
El evento tuvo una profundidad de 24.0 km, y se localizó a 53.22 kilómetros de Shushufindi, indicó la entidad. No se reportaron muertos o heridos por este evento.
Este es el segundo evento telúrico que se registra en la Amazonía ecuatoriana este miércoles. El primero fue en horas de la mañana y su epicentro fue a 21,61 kilómetros de Puyo, en Pastaza.
El temblor se sintió en nueve provincias según un reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.
