Segundos sismo se siente en la Amazonía de Ecuador este martes 3 de septiembre del 2025

Un sismo se registró en la provincia de Sucumbíos la tarde de este miércoles 3 de septiembre del 2025

Un sismo de 3.4 de magnitud se registró la tarde este miércoles 3 de septiembre de 2025 en Shushufindi, provincia de Sucumbíos, según un reporte del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.

El evento tuvo una profundidad de 24.0 km, y se localizó a 53.22 kilómetros de Shushufindi, indicó la entidad. No se reportaron muertos o heridos por este evento.

Este es el segundo evento telúrico que se registra en la Amazonía ecuatoriana este miércoles. El primero fue en horas de la mañana y su epicentro fue a 21,61 kilómetros de Puyo, en Pastaza.

El temblor se sintió en nueve provincias según un reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos.