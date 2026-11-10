Transportistas en Chile bloquean vías en protesta por precio de combustibles

Camiones forman fila durante una huelga de camioneros contra el gobierno por el aumento de los precios del combustible en la Región Metropolitana, en la comuna de San Bernardo, Chile

Cientos de camioneros y conductores de autobuses protestaron, este martes 10 de noviembre de 2026, en Chile contra el alza de los combustibles, con cortes parciales de carreteras en distintas regiones, constató la AFP.

Desde la madrugada, los transportistas se reunieron en distintos puntos de la ruta 5, que cruza el país de norte a sur, para exigir que medidas compensen la escalada del diésel, el carburante más utilizado por el sector.

Su precio promedio subió un 74% desde marzo en parte por la guerra en Irán. El alza amenaza la viabilidad de pequeñas y medianas empresas de transporte, según los gremios.

"No me queda más que parar el camión, no seguir trabajando", dijo a la AFP Claudio Elguezabal, que transportaba carne en la región de Santiago, en una movilización a la entrada sur de la capital. "En este momento no me está quedando utilidad (...) A veces hay que colocar plata de uno para cubrirle al cliente".

Junto a él, una treintena de autobuses ocupó el carril derecho de una autopista de tres vías para frenar el tráfico.

En marzo, apenas iniciado su mandato, el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast hizo un ajuste severo al mecanismo estatal que amortiguaba las alzas bruscas de los precios de los combustibles. Traspasó de golpe a los consumidores parte de la subida del mercado.

El lunes, el gobierno anunció un proyecto de ley para controlar el precio del diésel y la gasolina por 90 días.

Para Juan Cornejo, presidente de la Asociación de Dueños de Buses Interurbanos, el anuncio del gobierno es "una burla" y exige que este "haga los cambios necesarios" para un problema "que afecta a toda la ciudadanía".

"Llegamos a nuestro tope, ya llevamos más de un mes trabajando con números negativos", dijo quien representa a 14 empresas medianas. Los transportistas fueron citados este martes en un diálogo con el gobierno.