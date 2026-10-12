Seis ríos y esteros desbordados en tres provincias este lunes 12 de octubre

Esmeraldas es una de las provincias más afectadas por las intensas lluvias de octubre en Ecuador.

Las lluvias registradas en Ecuador mantienen seis ríos y esteros desbordados en tres provincias del país este lunes 12 de octubre de 2026. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) identificó emergencias en Los Ríos, Guayas y El Oro, según su reporte actualizado a las 07:00.

Guayas y El Oro concentran cuatro de los seis desbordamientos, mientras que los dos restantes se localizan en Los Ríos.

La situación coincide con las afectaciones viales provocadas por las precipitaciones del fin de semana, que han generado deslizamientos de tierra y dificultades para la circulación vehicular en varios sectores.

¿Qué ríos están desbordados en Ecuador?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, estos son los seis cuerpos hídricos desbordados y sus respectivas ubicaciones:

Provincia Río o estero Sector afectado Los Ríos Estero Hondo Puerto Pechiche, Puebloviejo Los Ríos Río Babahoyo Colorado del Río, Pimocha, Babahoyo Guayas Balao Barrio Nuevo, cerca del mercado central de Balao Guayas Río San Rafael Recinto San Pedro, Bucay El Oro Río Chico El Recreo, Bellamaría, Santa Rosa El Oro Río Caluguro Caluguro, Santa Rosa Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Corte: lunes 12 de octubre de 2026, 07:00.

El informe oficial identifica los puntos de desbordamiento, pero no especifica cuántas viviendas, familias o hectáreas de cultivos han resultado afectadas.

La SNGR mantiene el seguimiento de estas emergencias ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y variaciones en los niveles de los cuerpos de agua.Lluvias provocan cierres y restricciones en carreteras de Ecuador

Las precipitaciones también han complicado la movilidad en varias provincias. Los reportes del ECU 911 y del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) identifican tramos afectados por deslizamientos, acumulación de agua y daños en la infraestructura vial.