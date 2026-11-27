SENAE detecta irregularidades en envíos de Categoría G y aprehende más de 1 000 productos
La Aduana identificó el fraccionamiento de envíos con perfumes, relojes y artículos de belleza que pretendían ingresar a Ecuador utilizando indebidamente un beneficio para migrantes.
Perfumes, relojes y artículos de belleza constan entre las mercancías aprehendidas durante los controles aduaneros.
Senae.
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Actualizada:
27 nov 2026 - 08:33
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) detectó irregularidades en 91 guías de envío que pretendían ingresar mercancías al país mediante el uso indebido de la Categoría G, un beneficio aduanero destinado a migrantes ecuatorianos.
La Dirección Nacional de Intervención realizó controles posteriores que permitieron identificar el fraccionamiento de envíos y productos en cantidades comerciales, según informó la institución.
Más de 1 000 productos fueron aprehendidos
Como resultado de los controles, 1 096 unidades de mercancía fueron aprehendidas por presuntas irregularidades en su ingreso al país.
Entre los productos identificados se encuentran:
- Perfumes
- Relojes
- Artículos de belleza
¿Qué es la Categoría G?
La Categoría G es un beneficio aduanero exclusivo para migrantes ecuatorianos, que permite enviar determinadas mercancías a Ecuador bajo condiciones y límites establecidos en la normativa.
El SENAE identificó que este mecanismo habría sido utilizado indebidamente para ingresar productos en cantidades comerciales.
La institución anunció que fortalecerá los controles para evitar el uso irregular de este beneficio.
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