Perfumes, relojes y artículos de belleza constan entre las mercancías aprehendidas durante los controles aduaneros.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) detectó irregularidades en 91 guías de envío que pretendían ingresar mercancías al país mediante el uso indebido de la Categoría G, un beneficio aduanero destinado a migrantes ecuatorianos.

La Dirección Nacional de Intervención realizó controles posteriores que permitieron identificar el fraccionamiento de envíos y productos en cantidades comerciales, según informó la institución.

Más de 1 000 productos fueron aprehendidos

Como resultado de los controles, 1 096 unidades de mercancía fueron aprehendidas por presuntas irregularidades en su ingreso al país.

Entre los productos identificados se encuentran:

Perfumes

Relojes

Artículos de belleza

El Senae aprehendió 1 096 productos tras detectar irregularidades en la Categoría G. Senae. El Senae aprehendió 1 096 productos tras detectar irregularidades en la Categoría G. Senae.

¿Qué es la Categoría G?

La Categoría G es un beneficio aduanero exclusivo para migrantes ecuatorianos, que permite enviar determinadas mercancías a Ecuador bajo condiciones y límites establecidos en la normativa.

El SENAE identificó que este mecanismo habría sido utilizado indebidamente para ingresar productos en cantidades comerciales.

La institución anunció que fortalecerá los controles para evitar el uso irregular de este beneficio.