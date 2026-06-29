Sercop: Así es la nueva Certificación por Fases para compras públicas en Ecuador

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) implementará desde el 4 de julio de 2026 una nueva modalidad de Certificación de Competencias por Fases.

El cambio reemplazará la actual Certificación en Fundamentos de Contratación Pública y estará dirigido a funcionarios, autoridades, proveedores del Estado y aspirantes al servicio público.

Nueva Certificación de Competencias por Fases

El Sercop informó que la nueva Certificación de Competencias por Fases entrará en vigencia el 4 de julio de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP).

Con esta medida dejará de aplicarse la Certificación en Fundamentos de Contratación Pública, vigente hasta la actualidad. El nuevo esquema evaluará los conocimientos de los operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública de acuerdo con las funciones que desempeñan dentro de cada etapa de los procesos de contratación.

La entidad señaló que el objetivo es que la certificación responda a las responsabilidades específicas de quienes intervienen en las distintas fases de la contratación pública.

Conoce las 4 fases de la nueva certificación

La nueva modalidad contempla cuatro categorías.

La Fase Inicial

Está dirigida a autoridades, personas interesadas en ingresar al servicio público y proveedores del Estado.

La Fase Preparatoria

Corresponde a los funcionarios y servidores que participan desde la elaboración del Plan Anual de Contratación o la identificación de las necesidades institucionales hasta la emisión de la resolución de inicio.

La Fase Precontractual

Aplica para quienes intervienen desde la publicación de la resolución de inicio en el Portal de Compras Públicas hasta la adjudicación, declaratoria de desierto o cancelación del proceso, incluida la suscripción del contrato.

La Fase Contractual

Estará dirigida a los funcionarios y trabajadores que participan desde la firma del contrato hasta la entrega-recepción definitiva o la terminación del mismo.

Quiénes deberán obtener la certificación

Según el Sercop, esta modalidad permitirá que cada operador del sistema obtenga una certificación acorde con las actividades que desarrolla dentro del proceso de contratación pública, en lugar de una acreditación general como ocurría con el esquema anterior.

La institución indicó que el nuevo modelo busca fortalecer las competencias técnicas de los participantes del Sistema Nacional de Contratación Pública mediante evaluaciones diferenciadas para cada etapa del proceso.