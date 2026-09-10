Camión con ganado pierde pista en la vía Cuenca-Molleturo y deja un fallecido

Un camión que transportaba ganado perdió pista y volcó en el kilómetro 46 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. El siniestro dejó una persona fallecida, otra herida y varias reses muertas.

El siniestro ocurrió cerca del mediodía de este jueves 10 de septiembre de 2026, en el sector de Migüir, jurisdicción del cantón Cuenca.

La alerta ingresó al ECU 911 Austro a las 12:14, con información sobre el volcamiento de un vehículo pesado, personas heridas y un poste de energía eléctrica afectado.

Según el reporte de los organismos que acudieron al lugar, el camión que transportaba ganado bovino perdió pista, salió de la calzada, impactó contra una estructura del tendido eléctrico y terminó volcado a un costado de la vía.

El choque también provocó daños en un poste y dejó cables afectados en el sector.

Una persona murió y otra resultó herida

Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca atendió a uno de los ocupantes, quien resultó herido y recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladado a una casa de salud.

En el sitio, los organismos de emergencia confirmaron además el fallecimiento de un hombre.

Varias reses murieron tras el volcamiento

El siniestro también dejó consecuencias para el ganado que era transportado en el camión. Alrededor de una decena de reses murieron, mientras otros animales quedaron a un costado de la carretera.

Videos difundidos en redes sociales muestran el vehículo volcado y los animales muertos junto a la vía Cuenca-Molleturo.

Investigarán las causas del siniestro

Para atender la emergencia fueron movilizados recursos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y personal de Centrosur.

Agentes de la CTE y de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) realizaron el procedimiento correspondiente para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Mientras se desarrollaban estas labores, personal de la empresa eléctrica trabajó en el aseguramiento de los cables afectados por el impacto.