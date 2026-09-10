Manchester United golea 4-0 al debutante Sabah en Champions; estos son los otros resultados 

Liga de Campeones de la UEFA - Manchester United contra Sabah - Old Trafford, Manchester, Reino Unido - 10 de septiembre de 2026.

Sin pisar el acelerador, el Manchester United cumplió sin problemas y goleó 4-0 en su debut en la Liga de Campeones 2026-2027 al Sabah FC azerbaiyano, que disputaba el primer partido de su historia en el máximo torneo europeo, este jueves en Old Trafford.

El partido quedó visto para sentencia en la primera parte, con los goles del brasileño Matheus Cunha (27'), el portugués Bruno Fernandes (42') y el esloveno Benjamin Sesko (45').

En la segunda mitad, el argentino Lisandro Martínez puso el cuarto y definitivo en el 68', aprovechando un momento de confusión y desorden de la zaga visitante.

La victoria tranquiliza al United después de su inicio decepcionante en la Premier League, donde es apenas undécimo con cuatro puntos después de tres jornadas, y justo antes de recibir al Manchester City en el gran derbi de su ciudad, este fin de semana en la cuarta fecha del campeonato inglés.

El club azerbaiyano, fundado hace solo nueve años, participa por primera vez en su corta historia en una competición europea de clubes de la UEFA.

Se ganó el boleto a esta Champions y al grupo único de 36 elegidos después de ocho partidos en la fase previa, que incluyeron un fenomenal triunfo 5-2 en la prórroga en la vuelta de su playoff ante el Hapoël Beer-Sheva israelí.

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